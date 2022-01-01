banner4556

Sultangazi’de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

banner4336

Sultangazi’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası araçtan fırlayan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin aracı şarampolden çıkarma çalışmalarını film izler gibi izledi.

Sultangazi’de hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı
banner4581

Sultangazi’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonrası araçtan fırlayan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin aracı şarampolden çıkarma çalışmalarını film izler gibi izledi.

banner4575

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 SJ 082 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı. Hızını alamayan hafif ticari araç, daha sonra yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında araç sürücüsü M.Y., araçtan yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçtan fırlayan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin aracı şarampolden çıkarma çalışmalarını bazı vatandaşlar film izler gibi izlerken, bazı vatandaşlar ise cep telefonu ile canlı yayın yaptı. Şarampole uçan araç, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu düştüğü yerden çıkarıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa’da üretiliyor
Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa’da üretiliyor
  1. BURSA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321