Sultangazi’de inşaat sahasındaki kazı nedeniyle iki binada kayma meydana geldi

Sultangazi’de iki bina arasında bulunan inşaat sahasındaki temel kazma çalışması sırasında bitişik iki binada kayma meydana geldi. Bina sakinleri korku ve panikle sokağa dökülürken olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 22:00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2323.Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasında bulunan inşaat alanındaki temel kazma çalışması sırasında inşaatın yanındaki bitişik 5 katlı iki binada kayma meydana geldi. Kayma sonrası binadaki dairelerin giriş kapılarında baskı nedeniyle sıkışma yaşandı. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Binada oturan vatandaşların tamamı tahliye edildi. Polis ekipleri bina ve çevresini şeritlerle çevirerek güvenlik önlemleri aldı.

Tahliye edilen vatandaşlar otele yerleştirildi

Vatandaşlar evlerindeki değerli eşyaları almak için kontrollü şekilde binaya alındı.Binadaki vatandaşlar tahliye edildikten sonra Sultangazi Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlara bindirilerek otele yerleştirildi. İtfaiye ekipleri ise binada meydana gelecek olası çökme riskine karşı incelemelerde bulundu.

“Binanın yana yattığını hissettik”

Bina sakinlerinden Sevil Püskül,

”Binanın üçüncü katında oturuyorum, çayımızı içiyorduk. Bir anda binanın yana yattığını hissettik. Normal bir depremi yaşadık. Ayağımıza terliğimizi giyemeden aşağı indik. Buraya temeli kazdılar. Ben kendilerine söyledim. Tahtalar burayı tutacak mı diye beton atacağız dediler. Beton atmadan gitmişler. Yeni bina yapılıyor kentsel dönüşüm vardı. Bizim ve bizim yanımızdaki binada hasar var. Binalar boşaltıldı. Şuan için sokaktayız yakınlarımıza gideceğiz” dedi.

“Eve geldiğimde çelik kapının açılmadığını fark ettim”

Bir diğer bina sakini Zafer Özgün ise “Çocuklar duydular ’çat çat çat’ böyle sesler gelmeye başladı. Aralarda çatlaklar oluşmaya başladı. Ben ilk eve geldiğimde çelik kapının açılmadığını fark ettim. Yani sıkıştığını fark ettim. Ayarı falan bozuldu sandım çekiçle falan düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Çatlamalar artınca hemen dışarı kaçtık. Bizim bu binanın altının oyulduğundan hiç haberimiz yoktu. Bu binanın altı oyulduğu için bu bina kayıp bizim binanın üzerine gelmiş. Şuan ciddi hasarımız var su kaçağı da var” şeklinde konuştu.

Boşaltılan 5 katlı iki binanın detaylı incelemesi yarın yapılmak üzere etrafı şeritlerle kapatıldı. Zabıta ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.