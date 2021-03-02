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Sultangazi’de kameralara yansıyan ayakkabı hırsızı tutuklandı

Sultangazi’de girdiği binalardan ayakkabıları çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın ardından harekete geçen polis, zanlıyı bir gün sonra yakaladı.

Sultangazi’de kameralara yansıyan ayakkabı hırsızı tutuklandı
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Sultangazi’de girdiği binalardan ayakkabıları çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın ardından harekete geçen polis, zanlıyı bir gün sonra yakaladı.

Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir binadan 25 Şubat’ta 7 bin lira değerinde 12 çift ayakkabı çalınmasına ilişkin çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının eşkalini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, eşkali belirlenen E.K.’yi 26 Şubat’ta Sultangazi’de yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli E.K.’nin “Ayakkabı Hırsızlığı” konusunda 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
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