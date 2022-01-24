Sultangazi’de karda yürüyüş yaparken düşen kişinin yardımına polisler koştu

Sultangazi’de akşam saatlerinde parkta yürüyüşe çıkan vatandaş dengesini kaybederek yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan şahsı devriye gezen polis ekipleri fark ederken, yaralanan kişi güvenlik görevlilerinin yardımı ile yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa konuldu.

Sultangazi’de dün akşam saatlerinde evinden çıkan bir vatandaş evinin yakınlarında bulunan parkta yürüyüş yapmaya başladı. Şahıs karla kaplı park içerisinde yürüdüğü esnada dengesini kaybedip düştü. Acı içinde kıvranarak yardım bekleyen şahsı o esnada o bölgede devriye görevi yürüten polis ekipleri fark etti. Ekipler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralanan vatandaş güvenlik görevlilerinin yardımıyla sedyeye konuldu.

Park içeresinde düşerek yaralanan kişi güvenlik görevlilerinin yardımıyla yaklaşık 100 metre sedye ile taşınarak ambulansa konuldu.

Hastaneye kaldırılan şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.