Sultangazi’de kömürlük yangınında faciadan dönüldü

Sultangazi’de kömürlükte başlayıp bir gecekonduya ve ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Habibler Mahallesi 2708 Sokakta bulunan gecekonduya ait kömürlükte saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Nejla Çavlık isimli kadına ait evin kömürlük bölümünde başlayan yangında, alevler hızla büyüyerek bitişiğindeki gecekonduya ve ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken tedbir amacı ile ambulans ekipleri de hazır bekletildi. Yoğun duman nedeni ile itfaiye ekiplerinin müdahale etmekte zorlandığı alevler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bitişiğinde bulunan doğal gaz kutusuna ulaşmadan söndürülebildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Komşusunun yardımına koşarak, kalan malzemeleri kurtarmaya çalışan Ahmet Çevik, "Bana komşulardan telefon geldi, kömürlüğün alev aldığını söylediler. Ben de hemen olay yerine geldim. Alevler eve sıçramıştı. Hemen itfaiyeyi aradım, sağ olsunlar zamanında geldiler. Biraz zarar ile yangını söndürdüler. Yangının çıkış sebebi belli değil. İçeride elektrikte yoktu, evde kimse oturmuyordu" dedi.

Kışlık yakacağının küle döndüğünü ifade eden Nejla Çavlık ise "Nisan ayında eşimi koronadan dolayı kaybettim. Odun ve kömür almıştım ve daha borcunu ödemedim. Yangın neden çıktı bilmiyorum. Kışlık konservelerimin ve yiyeceklerimin hepsi kül oldu gitti. Maddi durumum yok. Yiyecek istemiyorum ama bana odun ve kömür verilirse çok memnun olurum" dedi.