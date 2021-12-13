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Sultangazi’de köpeklerin saldırısına uğrayan keçi telef oldu

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Sultangazi’de başı boş gezen 4 köpek keçiye saldırıp telef etti. 22 yıldır hayvanlarıyla birlikte yaşayan keçi sahibi Ercan Balıkçı,” Ben geçimimi tavuk ve keçiden sağlıyorum başka bir gelirim yok" dedi.

Sultangazi’de köpeklerin saldırısına uğrayan keçi telef oldu
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Sultangazi’de başı boş gezen 4 köpek keçiye saldırıp telef etti. 22 yıldır hayvanlarıyla birlikte yaşayan keçi sahibi Ercan Balıkçı,” Ben geçimimi tavuk ve keçiden sağlıyorum başka bir gelirim yok" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Cebeci köyünde yaşandı. Sahipsiz şekilde başı boş dolaşan 4 köpek; 22 yıldır baraka evde kedi, köpek, tavuk ve keçi gibi çeşitli hayvanları ile birlikte yaşayan, Ercan Balıkçı’nın gözü gibi baktığı keçisini telef etti.

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Ercan Balıkçı, "Bugün Keçi mi Gazi mahallesinden gelen köpekler öldürdü. Gazi Mahallesi’nde gerçek kurt besliyorlar. Bu kurt ise köpekler ile çiftleşince kurt bozması köpek oluşuyor bunlarda evcil hayvanlara zarar veriyorlar. İlgilenen yok. Hayvanım öldü, peki benim zararımı kim karşılayacak. Tavuğumu da öldürdüler ben kime nasıl başvuracağım. Kime söylemem gerekiyor. Ben geçimimi tavuk ve keçiden sağlıyorum başka bir gelirim yok" dedi.

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