Sultangazi’de korkutan yangın

Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sultangazi’de korkutan yangın
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Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşlar panikle sokağa çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Bazı vatandaşlar ise yangını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Binada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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