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Sultangazi’de korona virüs denetimleri: AVM ve minibüsler denetlendi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ YAYINLADIĞI GENELGEYLE BİRLİKTE TÜM ÜLKEDE KORONA VİRÜS DENETİMLERİ BAŞLADI. İSTANBUL SULTANGAZİ’DE DE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, TİCARİ TAKSİLER VE MİNİBÜSLER DENETLENDİ.

Sultangazi’de korona virüs denetimleri: AVM ve minibüsler denetlendi

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede korona virüs denetimleri başladı. İstanbul Sultangazi’de de alışveriş merkezleri, ticari taksiler ve minibüsler denetlendi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs genelgesi sonrası İstanbul’un tüm ilçelerinde denetimler arttırıldı. Sultangazi’de de alışveriş merkezleri, lokantalar, ticari taksiler ve minibüslerde denetimler yapıldı. Gaziosmanpaşa Kaymakamı ve Sultangazi Kaymakam Vekili Numan Hatipoğlu’nun öncülüğünde yapılan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ticari taksi ve minibüs şoförlerini fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

“Vatandaşlarımızın duyarlı olduğu gözlenmektedir”

“Sağlık için, hepimiz için” sloganıyla tüm denetim birimlerinin alanda olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Kaymakamı ve Sultangazi Kaymakam Vekili Numan Hatipoğlu, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun direktifiyle tüm ülke genelinde başlamış olan ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla tüm denetim birimlerimiz şu anda alanda incelemelerini, denetlemelerini ve rehberlik faaliyetlerini icra etmekteler. Bu kapsamda Emniyet teşkilatımız mensupları, ilçe sağlık müdürlüğümüz çalışanları, belediye zabıtalarımız yine ilçe tarım müdürlüğündeki görevli arkadaşların tamamı alanda vatandaşlarımızı daha duyarlı hale getirebilmek ve farkındalığı oluşturabilmek için çalışma içerisindeler. Sultangazi ilçemizde alışveriş merkezinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın duyarlı olduğu gözlenmektedir. Bunun daha da hassas noktalara ulaştırılması en büyük arzumuzdur” dedi.

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