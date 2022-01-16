Sultangazi’de kuyumcu kuryesinden 500 bin TL’lik altın çalan şüpheliler yakalandı

Sultangazi’de kuyumcu kuryesi T.A.’nın içerisinde yaklaşık 500 bin lira değerinde altın bulunan çantasını çalan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların hırsızlık anı kameraya yansıdı. Çalınan altınların büyük bölümü şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde bir kuyumcuda yaşanan olayda kuyumcu kuryesi T.A.’nın bir anlık dalgınlığından faydalanan 2 şüpheli içerisinde yaklaşık 500 bin TL’lik altın bulunan çantayı alarak kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili şikayetçi olan T.A., "Bir an gözümü ayırdıktan sonra çantamın yerinde olmadığını gördüm. Kameraları incelediğimizde hırsızlığı gördük" dedi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kısa sürede zanlıların kimliklerini tespit etti. İsmail A. (19) ile ona yardım ettiği ileri sürülen Ali D. (23) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çalınan altınların büyük bölümü de ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ali D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.