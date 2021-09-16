Sultangazi’de öğrenci kavgası

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde öğrencilerin sokak ortasındaki kavgası kameralara yansıdı.

Sultangazi’de öğrenci kavgası
banner3909
banner4336

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde öğrencilerin sokak ortasındaki kavgası kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 11.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul saatinde derse girmeyen iki öğrenci grubu sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen olayda öğrencilerin birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdığı, bir öğrencinin ise yerden aldığı kaldırım taşı ile arkadaşının başına vurmaya çalıştığı ancak daha sonra vazgeçerek taşı yere attığı görülüyor.

"Polisi aradım geliyor, merak etmeyin"

Yaşanan olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alan vatandaşın aynı zamanda dağılmaları için yaptığı uyarıları dikkate almayan gençlere seslenip, "Polisi aradım geliyor merak etmeyin siz orada kavganızı yapın" diyerek kızdığı görülüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Albayrak Medya’ya çifte ödül
Albayrak Medya’ya çifte ödül
  1. GENEL

banner4391

banner4324

banner3841