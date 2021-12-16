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Sultangazi’de park halindeki araç bir anda alevlere teslim oldu

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Sultangazi’de park edildikten kısa süre sonra alevlere teslim olan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sultangazi’de park halindeki araç bir anda alevlere teslim oldu
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Sultangazi’de park edildikten kısa süre sonra alevlere teslim olan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay saat 14.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi E Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir ekmek fırınına getirdiği tatlı siparişlerini teslim etmek için aracı park ederek işyerine yöneldi. Bu sırada aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, vatandaşların uyarısı üzerine geri dönerek yanan araca koşarak kaputu açtı. Dumanın artması üzerine neye uğradığını şaşıran adam, araçtan uzaklaştı. Araç alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, yapılan ilk incelemeye göre yangının çıkış sebebinin elektrik kontağından kaynaklı olduğu düşünülüyor.

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Olay anı kamerada

Çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay anında araçtan önce dumanlar yükseldiği ve bir anda alevlerin sardığı aracı fark eden vatandaşların kaçışmaları görülüyor.

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