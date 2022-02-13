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Sultangazi’de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Sultangazi’de bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine saldırdığı için gözaltına alınan 26 şüphelinin tamamı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi’de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Sultangazi’de bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine saldırdığı için gözaltına alınan 26 şüphelinin tamamı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde, dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, adreste alkol kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler, polis ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırmıştı. Olay yerine gelen destek ekibinde çalışmalarıyla polise saldıran 26 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 26 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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