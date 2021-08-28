Sultangazi’de polislere saldıran 8 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Sultangazi’de gürültülü müzik eşliğinde düğün yapan bir grup kendilerini uyaran polislere sandalye fırlatarak saldırmıştı. 4 polis memurunun yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Yaşanan olayda C.A, Ö.Y, M.A, C.G, V.A, K.T, B.Y. ve E.Y. isimli kişiler, takviye ekiplerin desteğiyle kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirildi. 4 Polis Memuru yaşanan saldırıda hafif şekilde yaralandı.
Konu ile ilgili gözaltına alınan 8 kişi tehdit, hakaret, kamu malına zarar verme ve görevli memura mukavemet suçlarından 28 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edildi.