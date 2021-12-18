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Sultangazi’de tekstil atölyesinde yangın çıktı

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Sultangazi’de, 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultangazi’de tekstil atölyesinde yangın çıktı
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Sultangazi’de, 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2143 Sokak’ta meydana geldi. Bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Atölyede çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin, duman tahliyesi yaptığı yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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