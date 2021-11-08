Sultangazi’de tuzağa düşürülen tacizciye meydan dayağı

Sosyal medyadan evli kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, buluşma teklifi üzerine restoranda gelince genç kadının eşi ve akrabaları tarafından darp edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 17.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesinde yaşandı. H.Ç isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tacizde bulunarak sürekli mesaj attığını iddia eden Yağmur Akartes, durumu eşine haber verdi. Plan yapan Yağmur çifti, şahsa buluşma teklifinde bulunup bir restauranta davet etti. Buluşma saatinde Yağmur’un yakınları müşteri kılığında restoranda oturup izlemeye başladı. Bir süre sonra çıkmaya çalışan tacizciyi yakalayan Akartes’in yakınları meydan dayağı attı.

Yoldan geçen vatandaşlar da dayak yiyen kişinin tacizci olduğunu öğrenince ortalık karıştı. Kaçmaya çalışan şahsa izin vermeyen vatandaşlar bir yandan etrafını sararken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olayda burnu kırılan H.Ç polis nezaretinde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Tacizci olduğu iddia edilen H.Ç isimli şahsın burnu kırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan Yağmur Akartes, "Instagramdan bana mesaj attı sen kimsin diye ve takip isteği atmıştı. Bende ben benim sen kimsin diye yazdım. Sonra bana ben senin eşinden daha yakışıklıyım gibi iğrenç kelimeler yazdı. Bende eşime haber verdim. Numaranı ver oradan konuşalım dedim sonra buluşmak istedi. Önce Bahçelievler’e davet ettim ve geleceğini tahmin etmiyordum sonrada burada bir yakınımıza gelmiştik ve buraya davet ettim sonra oturduk ve bana çok çirkin şekilde davrandı. Yakınlarım dayanamadı ve neden böyle yapıyorsun diye konuşmak isterken o kendini yerlere attı ve beni dövüyorlar diye bağırmaya başladı. Sonra görenler ne oluyor diye sorup ben olayı anlatınca şahsı linç ettiler" diye konuştu.

Ardından karakola giden Yağmur Akartes ve eşi tacizci olduğu iddia edilen H.Ç’den şikayetçi olurken, olay ile ilgili ise soruşturma başlatıldı.