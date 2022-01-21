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Sultangazi’de yangın paniği

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Sultangazi’de 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların kapladığı binada mahsur kalan biri bebek biri çocuk toplam 6 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılarak tahliye edildi.

Sultangazi’de yangın paniği
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Sultangazi’de 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanların kapladığı binada mahsur kalan biri bebek biri çocuk toplam 6 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılarak tahliye edildi.

Olay saat 16.00 sıralarında Esentepe mahallesi 2418 sokakta bulunan 6 katlı binanın 4’üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Alan isimli vatandaşın ailesi ile birlikte 4. katında yaşadığı binanın giriş katındaki dairede kimse bulunmadığı esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yoğun dumanların kapladığı binanın 4. katında yaşayan biri bebek biri çocuk toplam 6 kişi itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

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Dairede yaşayan vatandaş, " Biz bir şey görmedik birden dumanlar geldi hemen kapıları kapattık o esnada misafir odasında idik kayın babamda hasta bir tarafı tutmuyor bilmiyorum nasıl olacak kendisi çok heyecan yaptı bizi de korkuttu yoksa korkmadık" diye konuştu. Vatandaşların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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