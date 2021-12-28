Şüpheli araçtan 80 parça tarihi eser çıktı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde durdurulan araçta 90 parça tarihi eser ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, devriye atan Muratlı jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda toplam 90 parçadan oluşan sikke, yüzük ve tarihi obje bulundu. Tarihi eserler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheliler D.A., Y.A. ve B.Ö. ise gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.