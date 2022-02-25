Şüpheli araçtan yeşil reçeteye tabi yüzlerce hap çıktı: 2 gözaltı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta yeşil reçeteye tabi yüzlerce hap ele geçirilirken, olaya ilişkin aracın sürücüsü ve aranma kaydı olan 2 kişi gözaltına alındı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TOKİ uygulama noktasında yapılan sondajlama usulü kontrollerde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan şahısların yapılan sorgulamasında H.K.’nin 3 ayrı suçtan ifadesinin alınmasına yönelik aranması olduğu, araç sürücüsü E.Ç.’nin kullanmış olduğu araçta yapılan aramada ise ön yolcu koltuğunun altında ve torpido gözünde toplamda 23 paket bin 278 adet yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

Her iki şahıs da gözaltına alınırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.