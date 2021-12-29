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Sürücünün drift şovu kazayla bitti

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Bahçelievler Yenibosna’da trafikte dift yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırama çıktı ardından da köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücünün drift şovu kazayla bitti
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Bahçelievler Yenibosna’da trafikte dift yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırama çıktı ardından da köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Bahçelievler Yenibosna’da dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeyken drift yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza da kaçınılmaz oldu. Önce kaldırıma çıkan sürücü ardından köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, bu sırada başka bir araçta bulunan kişi ise kazayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

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Görüntülerde, trafikte bir anda drift yapmaya başlayan sürücü, kısa bir süre sonra aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırama çıkıyor ardından korkuluklara çarpıyor.

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