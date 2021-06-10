Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç bahçe ile direk arasında kaldı

Eyüp Sultan Silahtarağa Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçe duvarı ile elektrik direği arasında askıda kaldı. Meydana gelen kazada araç içinde bulunan iki kişinin yaralandı. Askıda kalan hafif ticari araç itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından kaldırıldı.

Kaza,00.00 sıralarında Eyüp Sultan Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Volkan Gül ile Aykut Örnek’in içinde bulunduğu 48 BZ 987 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Sürücüsünün kim olduğu belli olmayan hafif ticari araç askıda kaldı.

Araç içinde bulunan iki kişi yaralandı

Kazada araçta bulunan Osman Volkan Gül ile Aykut Örnek’in hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar kazanın olduğunu gördükten sonra durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Aykut Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralı Osman Volkan Gül ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Askıda kalan hafif ticari araç vinç yardımıyla kaldırıldı

Askıda kalan hafif ticari aracın bulunduğu yerden kaldırılması ile caddenin bir yönü trafiğe kapatıldı. Uzun süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan hafif ticari araç çekici ike otoparka çekildi.

“Belki evimize bile girebilirdi”

Hafif ticari aracın bahçe tellerine girdikten sonra askıda kaldığını söyleyen Murat Aydın isimli kişi, “Ben sesi hafif duydum zaten sabah işe gideceğim. Uyku sersemliği ile uyandım bir baktım araç bizim bahçenin tel örgülerine girmiş. Yani biz bile hala şokun etkisindeyiz. Hani belki evimize bile girebilirdi. Artık Allah korudu diyelim” şeklinde konuştu.

Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.