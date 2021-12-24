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Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kadıköy’de ünlü restoranda, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan’ın hayatını kaybettiği çatışmanın failleri arasındaki 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından bugün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy’de ünlü restoranda, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan’ın hayatını kaybettiği çatışmanın failleri arasındaki 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından bugün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde Kadıköy Kalamış’ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası sanıklarından eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Şahin Aslan hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmış, hastanede tedavi gören 4 kişinin de aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulamıştı.

Çatışmanın failleri arasındaki 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından bugün Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Fuat Ç., Ayhan Ç., Mehmet Ç. ve Mehmet Ö. adlı diğer 4 şüphelinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

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