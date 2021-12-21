banner4556

Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

banner4336

Kadıköy Kalamış’ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürüldü. Ziya Bandırmalıoğlu, 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası’nda adı geçen bir eski Özel Harekat polisiydi.

Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü

Kadıköy Kalamış’ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürüldü. Ziya Bandırmalıoğlu, 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası’nda adı geçen bir eski Özel Harekat polisiydi.

Kadıköy Kalamış’ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile daha öncesince aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

banner4575

Ziya Bandırmalıoğlu, 90’lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetlerde adı geçen eski bir özel hareket polisi ve Susurluk davası hükümlüsüydü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Boğaz’da tankerin sol tarafındaki demir düştü:...
Boğaz’da tankerin sol tarafındaki demir düştü:...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4389

banner4349