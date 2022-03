Taciz davasında önce mahkemede sonra karakolda ortalık böyle karıştı

Bursa Adliyesinde görülen ve ortada yeni doğan bir bebeğin olduğu taciz davasında mağdur ve sanık yakınları önce adliyede, sonra da karakol yakınındaki otoparkta birbirine girdi. 5 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de gözaltına alındığı kavga güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Sopa, tekme ve yumrukların konuştuğu kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.