Takım otobüsüne taşlı saldırı: 1 futbolcu yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Amatör U-18 Elit Liginde mücadele eden Tavşancılspor’un takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrasında bir futbolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amatör U-18 Elit Liginde mücadele eden Yavuz Selim Futbol Kulübü ile Tavşancılspor Beylikbağı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takım Tavşancılspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından stattan ayrılan konuk takımın takım otobüsü, çok uzaklaşamadan kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında takım otobüsü içerisinde yüzüne taş ve cam isabet eden genç futbolcu Muhammed Ali İlpars yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı futbolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan İlpars, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri takım otobüsünü taşlayan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.