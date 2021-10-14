Takla atan lüks otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan lüks otomobil mısır tarlasına devrildi. Sürücü, meydana gelen kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Erenler ilçesi Küçükesence Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ELY 624 plakalı Volvo marka otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak mısır tarlasına devrildi. Takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Tedbir amaçlı olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Lüks otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.