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Takla atan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Yalova’nın Altınova ilçesinde takla atan tırın içerisinde sıkışıp yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Takla atan tırda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Yalova’nın Altınova ilçesinde takla atan tırın içerisinde sıkışıp yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Altınova ilçesi Topçular mevkiinde meydana geldi. Mürsel Kocabaş idaresindeki 31 UZ 582 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü, ters dönen tırın kabini içerisinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevkedildi. Araçta sıkışan tır sürücüsü Mürsel Kocabaş, anında müdahale ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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