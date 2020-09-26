Taksici kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Esenyurt’ta sabah taksiciler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi. Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “Taksi durağına doğru sıkıyorlardı, yaklaşamadık”dedi.
Yaşanan olay sonrası polis kaçan şüphelileri ararken olayın görgü tanığı bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “İçeride oturuyorduk, silah sesleri geldi dışarı çıktığımızda 3 kişi taksi durağına doğru sıkıyordu yaklaşamadık. Bir kişi daha geldi. 2 pompalı tüfek vardı. İnsanlar çoğaldıkça bizde yanlarına gittik baktık ki yaralılar yerdeydi. Saldırgan birisinin kaçtığını gördük genç birisiydi” dedi.