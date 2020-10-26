Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, dün Eminönü, Sultanahmet ve Taksim bölgelerinde, özellikle yabancı turist yolcuları seçen ticari taksiler üzerinde denetim yaptı. Denetim de, çalışma ruhsatı olmayan 22 adet, muayene 4 adet, trafik işaretleri 5 adet, duraklama 13 adet, yasak park 10 adet, uygunsuz ışık: 1 adet, cep telefonu 6 adet, emniyet kemeri 40 adet olmak üzere 101 adet cezai işlem uyguladı. 22 adet ticari taksi ise çalışma ruhsatı olmadığından trafikten men edildi.
Taksicilere yönelik denetim yapıldı
İSTANBUL’DA ÖZELLİKLE YABANCI TURİST YOLCULARI SEÇEN TİCARİ TAKSİLER ÜZERİNDE DENETİM YAPILDI. 22 ADET TİCARİ TAKSİ İSE ÇALIŞMA RUHSATI OLMADIĞINDAN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
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