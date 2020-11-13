Taksim İstiklal Caddesinde korona virüs ve sigara denetimi

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan ve sigara içen kişilere idari para cezası uyguladı. Maskesiz ve sigara içen vatandaşlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
"İlk önce uyar sonra ceza yaz"Taksim İstiklal Caddesinde denetim sırasında sigara içen bir vatandaş tarafından denetim yapan polise tepki gösterdi. Vatandaşın polis ile arasında geçen diyalog görenleri şaşırttı. Vatandaşın tepkisi yoldan geçen biri tarafından karşılıksız kalmadı. Polis memuruna tepki gösteren vatandaş "Önce uyarın sonra ceza yazın" dedi. Yoldan geçen bir vatandaş ise "Uyarsalar yine sigara içerdin" diye karşılık verdi. Tepki gösteren vatandaşla denetim yapan polis memuru arasında ufak çaplı tartışma vatandaşın işlemlerinin bitmesi ile sona erdi.