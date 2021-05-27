Taksim Metro asansöründe korku dolu anlar

Taksim Meydanı’nda bulunan metro asansörü arızalandı. Asansörde mahsur kalan anne ve kızı, itfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Taksim Metro asansöründe korku dolu anlar
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Taksim Meydanı’nda bulunan metro asansörü arızalandı. Asansörde mahsur kalan anne ve kızı, itfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Taksim Meydanı’nda bulunan metro asansörü içerisinde 2 kişi bulunduğu sırada teknik bir nedenle arızalandı. Asansörde 2 kişinin mahsur kalması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ve metro istasyonu teknik görevlileri asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada mahsur kalan anne ve kızı zor anlar yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, asansörde kalan kadınla telefonla konuşup kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekibinin telefonla sakinleştirmeye çalıştığı kadın, “İyi olmaya çalışıyoruz. İyi değilim valla. Annem iyi değil yani” dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmasıyla kurtarılan anne ve kızı ambulansa alındı.
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