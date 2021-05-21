Taksim metroda bir kadın intihar girişiminde bulundu

Taksim metroda bir kadın raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı.
“Taksim Metro’da seferler durdu”Olay sonrası metroya hemen polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Taksim Metro’da seferler durduruldu. Metroyla yollarına gitmek isteyen vatandaşlara polis ve güvenlik ekipleri izin vermedi. Bir süre devam eden kurtarma çalışmaları sonrasında kadın şahıs metrodan çıkarılarak yaralı şekilde ambulansa konuldu. Ardından tedavi olmak üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.