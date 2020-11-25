Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs öldü

Taksim Metro istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.
Taksimdeki metro seferleri durduOlay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda seferler geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri ise istasyon girişlerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bu nedenle Taksim istasyonundaki seferler geçici olarak durduruldu. Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı açıklandı.