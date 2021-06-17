Taksim Meydanı’nda "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

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Taksim’de gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Araç içindekilerin kimlik sorgulaması da yapılırken, uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı’nda "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı
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Taksim’de gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur Uygulaması"nda şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Araç içindekilerin kimlik sorgulaması da yapılırken, uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı’ndaki denetimlere, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini Özel Harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetime havadan destek verdi. Taksim Meydanı’nda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.
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