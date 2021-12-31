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Taksim Meydan’ında yılbaşı yoğunluğu

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Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların akın ettiği meydandaki yoğunluk, havadan görüntülendi.

Taksim Meydan’ında yılbaşı yoğunluğu
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Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların akın ettiği meydandaki yoğunluk, havadan görüntülendi.

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Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, eski günlerini aratmadı. Yeni yıla saatler kala, yerli ile yabancı turistler caddeye akın etti. Caddenin girişlerine polis kontrol noktaları kuruldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı caddeye girmek isteyenleri kontrol eden ekipler, caddeye girişleri sağladı. Öte yandan kalabalık havadan görüntülendi.

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