Taksim ve İstiklal Caddesi’nde tam kapanma denetimi

Taksim İstiklal Caddesi giriş ve çıkışlarında Beyoğlu zabıta ekipleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sıkı denetim gerçekleştirdi. Atlı polislerin de yer aldığı denetimlerde İstiklal Caddesi’ne giren çıkan herkese izin belgesi ve pasaport soruldu.
Taksim’in tadını turistler çıkardıTuristler güzel havanın etkisi ile Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti. Turistlerin atlı polislere ilgisi de yoğundu. Bir turist atlı polislerle öz çekim yaptı. Denetimlerin hız kesmeden gün boyu devam edeceği öğrenildi.