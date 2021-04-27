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Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi

1 Mayıs’ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim’e getirildi.

Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
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1 Mayıs’ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim’e getirildi.

Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı’nda önlemler alınmaya başlandı. Taksim Meydanına çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirildi. Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.
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