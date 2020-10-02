Olay, Taksimde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Eymen annesiyle birlikte geldiği Taksim’de annesini bir anda kaybetti. Bir süre sonra kaybolduğu yerde dolaşan çocuğu çevredeki vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar hemen meydandaki polis ekiplerine haber verdi. Polisler, ekip aracından anonslar yaparak kaybolan çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştı. Ekipler o sırada panik yaşayan çocukla da yakından ilgilenerek sohbet etti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen anne, polislerden çocuğunu aldı. Polisler ise minik çocuğun annesine dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.
Taksim’de ailesini kaybeden çocuğu polis annesine ulaştırdı
ANNESİYLE TAKSİM’E GELEN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİNİ GÖZDEN KAYBEDİNCE BÜYÜK KORKU YAŞADI. POLİS EKİPLERİNİN ULAŞTIĞI PANİK İÇİNDEKİ ANNE, ÇOCUĞUNU EKİPLERDEN TESLİM ALDI.
YORUM EKLE