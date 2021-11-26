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Taksim’de helikopter destekli huzur uygulaması

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İstanbul genelindeki Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında, Taksim Meydanı’nda helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Taksim’de helikopter destekli huzur uygulaması
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İstanbul genelindeki Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında, Taksim Meydanı’nda helikopter destekli asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı’nda asayiş denetimi yapıldı. Taksim Meydanı’nda oluşturulan uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçlarda Narkotik Köpeği Işın ile arama gerçekleştirdi. Uygulamaya havadan helikopter de destek verdi. Araç içerisinde bulunanlara GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen kişilerde üst araması yapıldı.

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