Taksim’de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi

Taksim Meydanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli huzur güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.İstanbul geneli ve Taksim Meydanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenin temin edilmesi amacıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada Taksim Meydanı’nda şüpheli görülen araç ve kişiler durdurularak denetlendi. Uygulamaya havadan polis helikopteri desteği de sağlandı. Ayrıca denetimlerde Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ’Kuki’ isimli köpek de araçları kontrol etti. Uygulamalarda vatandaşların yanında turistler de arandı. Bir turist kendilerini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi.