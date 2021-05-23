Taksim’de İBB zabıtaları parfümleri aldı, parfümcü boğazına döner bıçağı dayadı

Taksim’de İBB’ye bağlı zabıta ekiplerinin seyyar satıcıların sahte parfümlerine el koymasının ardından kavga çıktı. Polis ekiplerinin araya girdiği olayda, bir parfüm satıcısı boğazına döner bıçağı dayayarak parfümleri geri istedi.Olay, Taksim İstiklal Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, İstiklal Caddesi’nde turistlere sahte parfüm satan şahıslar arasında kavga çıktı. Kısıtlama kapsamında uygulama yapan İBB’ye bağlı zabıta ekipleri kavgaya müdahale ederek, parfümleri aldı. Müdahalenin ardından zabıta ekipleri ile parfüm satıcıları arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle meydanda bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Tarafların dağılmasının ardından parfüm satıcısı olan bir kişi elinde döner bıçağıyla meydana geldi. Döner bıçağını boğazına dayayan satıcı, "Ben hırsızlık yapmıyorum" diyerek parfümleri geri istedi. O esnada polis ve zabıta ekipleri şahsa müdahale ederek elinden döner bıçağını aldı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.