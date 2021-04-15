Taksim’de İBB zabıtaları seyyar satıcıyı başından yaraladı

Taksim’de İBB zabıtaları, tezgahını kaldırmak istedikleri bir seyyar satıcıyı başından yaraladı. Seyyar satıcı, “Zabıtalar telsizle başıma vurdu” dedi.
“Telsizle kafasına kafasına vurdular”
Zabıtanın müdahalesi sonrası yaralandığını öne süren seyyar satıcı, “Dört beş tane telsiz kafama girdi. Telsizlerle vurdular. Zabıta telsizle kafama vurdu” dedi. Olaya tepki gösteren bir vatandaş ise, “Saldırdılar, telsizi adamın kafasına kafasına vurdular ve başını kanattı. Tezgahını almak istediler ve küfür etmişler. Daha sonra da telsizle saldırıp çocuğun kafasını kırmışlar. Bu Ramazan Ayı’nda yapılan bir zulümdür. Cezasını yazıp işlemini yapsınlar. Şiddet uygulamaları haksız ve kendilerini haklı konuma sokmaya çalışıyorlar” diye konuştu.Taksim Meydanı’nda yaşanan olayı gören bir başka vatandaş da, “Çocuğun kafasına telsizle vurdular. Zabıtanın kimseyi dövme yetkisi yoktur. Alsın cezayı yazsınlar” dedi.