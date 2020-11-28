Taksim’de kısıtlamalara uymayanlara ceza yazıldı

İstanbul’da saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına rağmen İstiklal Caddesi’nden ayrılmayan ve maske takmayanlara ve sigara içen bir vatandaşa ceza yazıldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugün 20.00 ile yarın 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Saat 20.00 itibariyle kısıtlamasının başlamasına rağmen İstiklal Caddesi’nden ayrılmayan, maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara polis tarafından ceza yazıldı.

“Sonuçta açık havadayım”

Ceza yazılan vatandaş muhabirin sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyor muydun sorusuna, “Bilmiyordum abi. Vallahi bilmiyordum. 900 TL’lik bu ceza ağır bir şey yani. Dışarıdayım sonuçta açık havadayım. Böyle bir dünya yok ki” dedi.

“Benim televizyonum yok evimde”

Günlerdir kısıtlamayla ilgili televizyon ekranlarında yayın yapıldığının söylenmesi üzerine ise vatandaş, “Benim televizyonum yok evimde” şeklinde cevap verdi.