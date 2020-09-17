Olay, saat 02:00 sıralarında Beyoğlu Taksim tünelinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Sel (42) isimli motosiklet sürücüsü tünelde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletinden düştü. Yerde kanlar içinde baygın halde yatan yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralı üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise trafik akışını tek şeride düşürerek olay yerinde incelemelerde bulunarak kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Taksim’de motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
TAKSİM’DE MOTOSİKLETİYLE TÜNEL İÇERİSİNDE SEYİR HALİNDEYKEN KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ. OLAY, SAAT 02:00 SIRALARINDA BEYOĞLU TAKSİM TÜNELİNDE MEYDANA GELDİ. ALINAN BİLGİYE GÖRE, TANER SEL (42) İSİMLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TÜNELDE SEYİR HALİNDEYKEN HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE MOTOSİKLETİNDEN DÜŞTÜ. YERDE KANLAR İÇİNDE BAYGIN HALDE YATAN YARALI SÜRÜCÜYÜ GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ. OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİNİN YARALI ÜZERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU İNCELEME SONRASI SÜRÜCÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ. POLİS EKİPLERİ İSE TRAFİK AKIŞINI TEK ŞERİDE DÜŞÜREREK OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
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