Taksim Meydanı civarında bulunan bir binadan bir anda yola bir kuş düştü. Kuşun yanına gelen vatandaşlardan biri, türünün Ebabil olduğunu söyledi. Yaralı haldeki Ebabil Kuşu vatandaşlarca bir kutu içerisine konularak muhafaza altına alındı. Kutunun içerisindeki kuş, ekiplerce veterinere teslim edilirken, kuşun sağlığına kavuşacağını öğrenen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.
Taksim’de vatandaşlar yaralanan Ebabil Kuşu için seferber oldu
TAKSİM'DE BİR BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN EBABİL KUŞUNU GÖREN VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU. YARALI KUŞ, VETERİNERE TESLİM EDİLDİ.
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