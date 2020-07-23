Taksim’de vatandaşlar yaralanan Ebabil Kuşu için seferber oldu

Taksim’de bir binanın çatısından düşen Ebabil Kuşunu gören vatandaşlar yardımına koştu. Yaralı kuş, veterinere teslim edildi.

Taksim Meydanı civarında bulunan bir binadan bir anda yola bir kuş düştü. Kuşun yanına gelen vatandaşlardan biri, türünün Ebabil olduğunu söyledi. Yaralı haldeki Ebabil Kuşu vatandaşlarca bir kutu içerisine konularak muhafaza altına alındı. Kutunun içerisindeki kuş, ekiplerce veterinere teslim edilirken, kuşun sağlığına kavuşacağını öğrenen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.