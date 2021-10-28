Taksiye koyduğu cesedi emniyete getirdi

Kocaeli’de sevgilisi tarafından öldürülüp, ticari taksi içerisinde Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Tartışmanın, kadının ayrılmak istemesi üzerine çıktığı iddia edildi.

Olay, Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer’i ormanlık alana götürdü. Saraylı mevkiinde kadını öldüren şahıs, geldiği taksiciyi tehdit ederek, cesedi taksinin arka tarafına koydu.

Emniyete gitmesini istedi

Zanlı tehdit ettiği taksi sürücüsünden Gölcük ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitmesini istedi. İçinde ceset bulunan taksi ile emniyete gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre takside inceleme yaptı.

Yaklaşık iki saat süren incelemenin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.