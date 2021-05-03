Tam kapanmada adliyeler boş kaldı

İstanbul ve Bakırköy Adalet Sarayları, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle boş kaldı.
HSK adli hizmetlerin durmayacağını belirtmiştiÖte yandan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu’nun tam kapanmaya ilişkin tavsiye kararında, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığı, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin alınabileceği belirtilmişti. HSK ayrıca tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve avukatının SEGBİS üzerinden dinleneceğini, tutukluluk değerlendirmesinde dava açılıp açılmamasının ise hakimin takdirine bırakılacağını açıklamıştı.