Tapu dolandırıcılarına operasyon: Aralarında bir doktorun da olduğu 10 kişi gözaltında

İstanbul’da, sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yaptığı ileri sürülen 10 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Tapu dolandırıcılarının, alzheimer hastası yaşlı bir kadın için Silivri ilçesinde bulunan bir aile hekimliğinde görevli doktordan 10 bin lira karşılığında “Akli Melekeleri Yerinde Raporu” düzenlettiği ve gayrimenkulünü 1 milyon 650 bin liraya sattıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı ve sağlık sorunları bulunan vatandaşları hedef seçip, sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan bir şebekeyi tespit etti.

10 kişilik şebeke çökertildi

Mali Polis, “Rüşvet”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” konuları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şebekeye mensup 10 şüpheliyi belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda Silivri’de bir aile hekimliğinde görevli M.D. adlı doktorun da aralarında olduğu 10 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu ve senetler ele geçirildiği kaydedildi.

Sahte rapor düzenleyen doktor da yakalandı

Dolandırıcıların, Kartal‘da ikamet eden alzheimer hastası H.K. adlı yaşlı bir kadına Silivri’de bulunan bir aile hekimliğinde görevli M.D. adlı doktora 10 bin lira para karşılığında “Akli Dengesi Yerinde Raporu” düzenlettikleri, daha sonra H.K. isimli bu yaşlı kadına ait Şişli ilçesinde bulunan değerli bir gayrimenkulü usulsüz şekilde Maltepe’de başka kişi ya da kişilere 1 milyon 650 bin TL karşılığında sattıkları ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların polisteki sorguları sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 12:05