Olay, 23 Eylül saat 15:00 sıralarında Esenyurt Tapu Müdürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş aldığı evin devir işlemleri için gittiği Tapu Müdürlüğünde yaklaşık 2 saat sıra bekledi. İşlemlerin yavaş ilerlemesinden rahatsız olan vatandaş, tepkisini dile getirmek için görevli memur İ.B. odasına gitti. Burada yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kendisine hakaret edildiğini söyleyen İ.B., odanın camlarını tekmeledi. Yaşanan arbedede ise sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tapu Müdürlüğünde kavga kamerada
ALDIĞI EVİN DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN ESENYURT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’NE GELEN BİR KİŞİ, İDDİAYA GÖRE GÖREVLİ MEMUR İLE TARTIŞTI. ÇIKAN TARTIŞMA SONRASI SİNİRLENEN VATANDAŞ, ODANIN CAMLARINI TEKMELEDİ. O ANLAR KAMERALARA YANSIDI.
YORUM EKLE