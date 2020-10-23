Tapuda ‘dublör’ kullanarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

İstanbul’da dairelerinde ‘dublör’ kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerin arsa sahipleri yerine dublör kullandığı ve bu yolla yüklü miktarda vurgun yaptıkları ileri sürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerin arsa ya da konut sahipleri yerine dublör kullandığı ve bu yolla yüklü miktarda vurgun yaptıkları ileri sürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından dün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden biri ‘adli kontrol’ hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki şüpheli ise . “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlaması ile tutuklanarak cezaevine konuldu.Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 16:03