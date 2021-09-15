Tarihi caminin kundaklanmasına ilişkin soruşturma

Kadıköy’de bulunan bir caminin kundaklanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Şüphelinin henüz tespit edilemediği, şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kadıköy’de bulunan bir caminin kundaklanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kadıköy’de bulunan bir caminin kundaklanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Şüphelinin henüz tespit edilemediği, şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.