Tarihi caminin kundaklanmasına ilişkin soruşturma

Kadıköy’de bulunan bir caminin kundaklanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tarihi caminin kundaklanmasına ilişkin soruşturma
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Kadıköy’de bulunan bir caminin kundaklanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, 14 Eylül saat 18.30 sıralarında Kadıköy’de Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan Faik Paşa Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiseleri kadınların namaz kıldığı bölümde yaktı. Dumanları gören cami cemaati yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten yangın çıkarma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüphelinin henüz tespit edilemediği, şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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